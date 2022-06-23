23 Июня 2022
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Политика В России
Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Пушков: В Польше забыли добавить, что продолжают покупать российский газ реверсом из Германии

Польша продолжает закупать российский газ России с помощью реверса из Германии, несмотря на заверения об отсутствии нужды в российском топливе, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он отреагировал на слова представителя правительства Польши Петра Наимского о том, что страна "может выжить без газа из России".

"Они забыли добавить, что Варшава продолжает покупать газ из России реверсом из Германии. Выжить могут, но предпочитают закупать", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

23 мая стало известно, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России. При этом Ямальское соглашение, подписанное в 1993 году, действует до конца 2022 года.

Напомним, поставки газа польской PGNiG "Газпром" прекратил с 27 апреля из-за отказа Польши платить в рублях. После прекращения прямых поставок газа из РФ получала российский газ физическим реверсом из Германии.

Как сообщает Regnum, президент Польши Матеуш Моравецкий призывал Евросоюз начать вводить вторичные санкции в отношении не входящих в ЕС стран, закупающих российскую нефть.

Теги: пушков, польша, газ



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