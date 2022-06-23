Шесть силовиков наказали из-за участкового из Первоуральска, обвиняемого в педофилии

Завершено расследование дела участкового из Первоуральска и помощника машиниста, обвиняемых в надругательстве над школьницей. По итогам служебной проверки в полиции сделаны оргвыводы.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября прошлого года. Вечером к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летняя девочка. Она сообщила силовикам, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался участковый полицейский 1988 года рождения, а второй – помощник машиниста 1980 года рождения, который, как выяснилось, ранее был неоднократно судим.

Обоих предполагаемых педофилов задержали. Каждому предъявили обвинение и заключили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, потерпевшей стала малолетняя девочка, ранее знакомая 42-летнему фигуранту, который заманил ее в квартиру под надуманным предлогом. Сейчас работа по уголовному делу завершена. Допрошено свыше 30 свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, выемки, очные ставки и проверки показаний на месте. Также проведен целый ряд различных экспертиз. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Вот так ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Нерадивый страж порядка был незамедлительно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Если суд подтвердит его причастность к этим гнусным преступлениям, он надолго отправится "рубить лес" в одно из учреждений ФСИН. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта.

Кроме этого, шесть руководящих сотрудников разного уровня за упущения в работе с личным составом привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, другим – неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения", - отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что обоим фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.