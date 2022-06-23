Столтенберг "не может гарантировать", что Швеция и Финляндия скоро войдут в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может гарантировать, что Швеция и Финляндия скоро станут членами Североатлантического альянса.

"Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы Швеция и Финляндия смогли вступить в НАТО в ближайшее время. Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это всё ещё моя цель", - сказал Столтенберг на одном из мероприятий в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Генсек НАТО сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции.

"Это не первый раз, когда один или несколько союзников по НАТО не согласны с остальными", - напомнил он.

Напомним, Финляндия, возможно, не вступит в НАТО раньше сентября из-за позиции Турции. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё после трехсторонней встречи с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

"По сути, на встрече не был достигнут существенный прогресс, но мы довольны уже тем, что переговоры начались", - заявил он во время пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.