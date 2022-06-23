Полиция не пустила в «Ельцин-центр» главу уральского «Мемориала»*

В Екатеринбурге полицейские не дали попасть в «Ельцин-центр» руководителю уральского общества «Мемориал»* Алексею Мосину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мосин направлялся на конференцию «История сталинизма», которую «Мемориал»* организует вместе с «Ельцин-центром». Дойти до учреждения оппозиционеру не удалось — на пути в центр его остановила полиция. Полицейские вежливо побеседовали с Мосиным, после чего предложили ему проследовать в неизвестном направлении.

Как сообщил источник Накануне.RU в силовых структурах, правоохранительные органы в настоящее время проверяют деятельность уральского общества «Мемориал»*. Именно в рамках данной проверки полицейские и остановили оппозиционера.

Ранее Мосин публично выступил против спецоперации на Украине. Также руководитель известен попытками демонтировать барельеф Иосифа Сталина в Екатеринбурге — соответствующее исковое заявление подавалось в суд, но не было удовлетворено.

«Мемориал»* активно сотрудничает с «Ельцин-центром» — организация ранее проводила «исторические конкурсы» для школьников. Верховный суд России ликвидировал структуру-иноагента, однако «Ельцин-центр» продолжает работать с «Мемориалом»*.

* Организация — иностранный агент