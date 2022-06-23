23 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
(2004) | Фото: admhmao.ru

США: снижение цен на нефть может быть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

Увеличение закупок Китаем и Индией нефти из России могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо.

Как сообщила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз, "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем".

Как пишет Bloomberg, это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.

Роуз выразила надежду, что его почувствуют потребители на автозаправках.

Напомним, Россия компенсирует снижение спроса на свою нефть со стороны Европы всплеском спроса со стороны Азии, притупляя, таким образом, последствия западных санкций. Но при этом продавать нефть Китаю и Индии (эти две страны больше всего увеличили поставки из России) приходится с большим дисконтом, а тем временем азиатские импортеры перепродают российские нефтепродукты в те же Европу и США.

Теги: нефть, КНР, Индия



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