СМИ: Промсвязьбанк может купить СМП-банк
Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк.
Уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями, но это скорее снимает ряд вопросов к сделке, нежели дополнительно затрудняет ее.
В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка.
СМП-банк оказался в американском черном списке в апреле 2014года. ПСБ попал под санкции 22 февраля. Ограничения со стороны Вашингтона включают заморозку всех активов и трансакций на территории этой страны.
Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам, сообщает "Коммерсант".