СМИ: Промсвязьбанк может купить СМП-банк

Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк.

Уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями, но это скорее снимает ряд вопросов к сделке, нежели дополнительно затрудняет ее.

В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка.

СМП-банк оказался в американском черном списке в апреле 2014года. ПСБ попал под санкции 22 февраля. Ограничения со стороны Вашингтона включают заморозку всех активов и трансакций на территории этой страны.

Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам, сообщает "Коммерсант".