Галкина исключили из украинского списка угроз нацбезопасности

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин исключен из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Артиста внесли в документ 3 ноября 2021 года. На данный момент в нем числятся 209 человек, среди которых, в том числе певец Олег Газманов, актер Сергей Безруков, режиссер Федор Бондарчук и другие, сообщает РБК.

В день начала военной спецоперации России на Украине Галкин выступил против боевых действий. "Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно? " — заявил тогда артист. Он отметил, что привык честно работать и боится потерять совесть.

Галкин уехал в Израиль с семьей, несколько раз высказывался в антивоенном духе и критиковал руководство России. В одном из политических ток-шоу на федеральном канале Маргарита Симоньян за это раскритиковала уже самого Галкина, перейдя на личности: она заявила, что юморист является гомосексуалистом и для прикрытия этого женился на "пожилой женщине".

Певец Филипп Киркоров прокомментировал свое же высказывание в отношении Симоньян.