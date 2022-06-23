США: на саммите G7 обнародуют новые шаги по усилению давления на РФ

Американские власти на предстоящем саммите G7 ознакомят партнеров с новыми мерами, направленными на усиление давления на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, передают американские СМИ.

Также лидеры G7 обсудят "набор общих ценностей, связанных с принятием мер по снижению зависимости от российских энергоносителей". Речь пойдет о стабилизации энергетических рынков.

Лидеры G7 обсудят, как причинить "максимальную боль" властям РФ и при этом "свести к минимуму последствия для остального мира", сообщает "Интерфакс".

Напомним, европейские лидеры рассматривают в качестве цели для новой санкционной атаки на Россию золотые резервы. Тема будет обсуждаться на саммите глав ЕС на этой неделе.