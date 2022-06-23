Ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Ограбление магазина &quot;Связной&quot; в ТЦ &quot;Кировский&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: источник Накануне.RU

Ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт

"Связной" первым из крупных ритейлеров страны подтвердил начало ввоза электроники в Россию через параллельный импорт.

Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала спецоперации на Украине.

При этом компания дает гарантию на технику, а затраты на обслуживание переходят к импортеру. По словам экспертов, возврат денег за неисправные устройства ляжет на плечи ритейлера.

Всего компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта.

Параллельным импортом уже начали интересоваться онлайн-маркетплейсы. При этом другие ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезенных таким путем.

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что рассматривают "доступные возможности в рамках законодательства".

В МТС заявили, что "система продаж соответствует законодательству России".

В "МегаФоне" сообщили, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса.

По словам собеседника в одной из компаний, ритейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, поскольку все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями, сообщает "Коммерсант".

В начале мая Минпромторг России опубликовал список импортных товаров, разрешенных для так называемого параллельного импорта в РФ (производитель прямые поставки запретил, но товары можно ввести через третьи страны).

В обширный список вошли самые разные категории – от промышленного оборудования для игровых приставок. Всего в перечне 96 групп товаров. Самые обширные категории – различная техника и электроника.

Теги: ритейлеры, параллельный импорт, электроника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2022 16:10 Мск В России могут легализовать параллельный импорт для самозанятых


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети