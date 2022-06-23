Ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт

"Связной" первым из крупных ритейлеров страны подтвердил начало ввоза электроники в Россию через параллельный импорт.

Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала спецоперации на Украине.

При этом компания дает гарантию на технику, а затраты на обслуживание переходят к импортеру. По словам экспертов, возврат денег за неисправные устройства ляжет на плечи ритейлера.

Всего компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта.

Параллельным импортом уже начали интересоваться онлайн-маркетплейсы. При этом другие ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезенных таким путем.

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что рассматривают "доступные возможности в рамках законодательства".

В МТС заявили, что "система продаж соответствует законодательству России".

В "МегаФоне" сообщили, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса.

По словам собеседника в одной из компаний, ритейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, поскольку все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями, сообщает "Коммерсант".

В начале мая Минпромторг России опубликовал список импортных товаров, разрешенных для так называемого параллельного импорта в РФ (производитель прямые поставки запретил, но товары можно ввести через третьи страны).

В обширный список вошли самые разные категории – от промышленного оборудования для игровых приставок. Всего в перечне 96 групп товаров. Самые обширные категории – различная техника и электроника.