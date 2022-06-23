23 Июня 2022
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Экономика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Минтруд предложил вариант индексации пенсий на три года

Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пожилых людей на ближайшие три года.

Выплата будет расти в среднем на 6,8% в год, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Кроме того, документ предусматривает увеличение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 трлн руб. в год.

Так, с 1 января 2023 года индексация планируется на 6,8%, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 тыс. 174 руб. С 1 января 2024 года пенсии проиндексируют на 6,1%, среднегодовой размер выплаты составит 23 тыс. 390 руб. С 1 февраля 2025 года пенсии вырастут на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 тыс. 477 руб.).

Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7 тыс. 711,75 руб., в 2024-м — 8 тыс. 182,17 руб., в 2025-м — 8 тыс. 509,46 руб.

Отмечается, что работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснется, сообщает РБК.

Напомним, в начале июня Пенсионный фонд России начал перечислять пенсии неработающим пенсионерам, которые проиндексированы на 10%.

Теги: пенсии, индексация, выплаты



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