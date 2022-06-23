23 Июня 2022
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: пассажиропоток авиакомпаний в России снизился на четверть

Авиационные пассажирские перевозки российскими компаниями в мае снизились на 26% по сравнению с маем 2021 года до 6,5 млн человек.

По данным Росавиации, в мае прошлого года было перевезено 8,78 млн пассажиров. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе – мае 2022 года составил 31,5 млн человек, что на 4,5% ниже, чем за тот же период прошлого года.

В январе – апреле 2022 года российские авиакомпании перевезли более 19,8 млн пассажиров, что ниже объема перевозок на внутрироссийских маршрутах в 2021 году на 5%.

По словам экспертов, ситуация с перевозками пассажиров выровняется в июне, а в июле станет еще лучше из-за субсидий, сообщают "Ведомости".

Как заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, ведомство в настоящее время не видит предпосылок для банкротств российских авиаперевозчиков. Отмечается, что летний сезон дает возможность авиакомпаниям заработать.

Теги: пассажиропоток, авиация, авиакомпании



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