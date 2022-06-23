23 Июня 2022
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Экономика В России
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: потребительские настроения вернулись в начало 2015 года

В начале мая текущего года Росстат зафиксировал возврат потребительских ожиданий к уровням начала 2015 года — впервые за семь лет.

Во втором квартале 2022 года индекс потребительской уверенности (среднее значение произошедших и ожидаемых изменений материального положения, оценок экономической ситуации в стране и благоприятности условий для крупных покупок) снизился до минус 31%, потеряв за квартал 10 процентных пунктов.

Текущая ситуация отличается тем, что пессимистичнее других — это редкий случай — в отношении перспектив экономики настроена молодежь, а условия для крупных покупок стали оцениваться хуже условий для сбережений.

Последняя порция данных об инфляции фиксирует продолжение заметного снижения цен в рознице и появление дефляции в промышленности, в частности в обработке, впервые за много лет — так проявляет себя обвал спроса.

По оценкам Минэкономики, годовая инфляция по состоянию на 17 июня снизилась до 16,42%. В мае впервые за долгое время статистики зафиксировали и промышленную дефляцию в 6,9%, "съевшую" весь апрельский прирост оптовых цен на 6,3%. Цены снижались как в добыче, так и в обработке (прежде всего за счет металлургии), сообщает "Коммерсант".

Теги: Росстат, потребительские настроения



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