Кадыров: Под контроль взят населенный пункт Катериновка в ЛНР

Стало известно о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в Луганской народной республике.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы спецподразделений "Ахмат" (...) совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - заявил политик.

Ранее Кадыров прокомментировал информацию о якобы состоявшемся обмене сына заместителя его представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова Адама Гриценко.