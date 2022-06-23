Минтранс: предпосылок для банкротств российских авиакомпаний нет

Министерство транспорта России в настоящее время не видит предпосылок для банкротств российских авиаперевозчиков.

Как заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, "компании все держатся, но им надо помогать, стимулировать".

"Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства", — отметил министр. Савельев считает, что летний сезон дает возможность авиакомпаниям заработать, сообщает "Российская газета".

Напомним, Министерство транспорта России совместно с АО "ТКП" и госпоркорацией "Ростех" обсуждают создание резервного фонда поддержки авиапассажиров. Так, если авиаперевозчик обанкротится, его клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им уплаченные средства за несостоявшийся перелет. Фонд планируют создать не за счет бюджетных средств.