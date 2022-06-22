23 Июня 2022
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Политика
Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о расчетах по внешним облигационным займам в рублях

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в рублях, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект опубликован на сайте парламента.

"Проект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам Российской Федерации, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в "санкционный" список и предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Сообщалось, что выплаты держателям еврооблигаций Российской Федерации внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД.

Теги: Госдума, закон, облигационные займы, рубль



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