В Госдуму внесли законопроект о расчетах по внешним облигационным займам в рублях

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в рублях, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект опубликован на сайте парламента.

"Проект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам Российской Федерации, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в "санкционный" список и предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Сообщалось, что выплаты держателям еврооблигаций Российской Федерации внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД.