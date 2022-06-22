Вице-премьер призвал снизить ипотечные ставки на вторичное жилье

Необходимо снижать ипотечную ставку на покупку квартир на вторичном рынке, так как это напрямую влияет на улучшение россиянами своих жилищных условий. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что ставка снизилась с 14% до 12%, но это все равно много. Он отметил, что банкам надо давать кредиты на более выгодных для населения условиях так как 75% банковского сектора - государственные, а обеспечение жильем населения - государственная задача.

"Мы обсуждаем с руководителями банков, находим компромиссные решения", - заявил он.

По словам вице-премьера, что 26% ипотек выдается на первичном рынке и 74% - на вторичном. Как правило, люди улучшают свои жилищные условия, продавая однокомнатную квартиру на вторичном рынке, которую кто-то, в свою очередь, покупает в ипотеку и приобретает двухкомнатную квартиру на первичном рынке. Власти намерены выйти с дополнительными предложениями, если мер по льготной ипотеке на новостройки будет недостаточно.