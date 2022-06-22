22 Июня 2022
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Завод &quot;Азовсталь&quot; в Мариуполе (2022) | Фото: Павел Климов / Reuters

"Азовсталь" в Мариуполе могут превратить в промышленный парк или зону отдыха

Завод "Азовсталь" в Мариуполе может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент Накануне.RU.

Хуснуллин сообщил, что "Азвосталь" не продолжит работу, как металлургический комплекс, в настоящий момент рассматриваются различные варианты его будущего.

"В целом ключевая задача – это запуск экономики региона, и у нас есть планы по ремонту дорог, также сейчас оцениваем и обсуждаем жилье – что сможем восстановить, и что нужно построить нового. Могу сказать, что строители уже приступили к конкретным действиям и реализуют ранее принятые решения – строим больницу, восстанавливаем сети и жилые микрорайоны. Кроме того, смотрим, как дополнительно можно усилить портовые мощности, развить туризм, какие перспективные направления бизнеса можно поддержать на территории. Нам нужно быстрее запустить предприятия, и полностью наладить жизнь в Мариуполе, чтобы город ожил, люди получили работу и жили в нормальных условиях. Это для нас очень важно. В ближайшее время мы основные параметры мастер-плана утвердим", - сообщил он.

Напомним, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината "Азовсталь" и города Мариуполь от украинских боевиков. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. Международный трибунал планируется организовать на территории республики, сейчас прорабатывается устав трибунала, добавил он.

Теги: Азовсталь, промышленный парк, завод



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