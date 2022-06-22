Долг перед работниками Уральского компрессорного завода, где бастовали рабочие, превысил 20 миллионов рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Уральского компрессорного завода", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил дело по статье "Невыплата заработной платы". По версии следствия, руководство предприятия не платило работникам больше двух месяцев. В результате долг перед более чем 300 работниками составил более 20 млн руб. Отметим, что ранее называлась меньшая цифра - 13 млн руб.

"В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее рабочие предприятия в Екатеринбурге заявили, что им уже несколько месяцев задерживают зарплату. Сообщалось, что заявления в трудовую инспекцию и администрацию не помогли, после чего люди объявили забастовку и не вышли на смену.