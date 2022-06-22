Позор всеядным СМИ: Пригожин раскритиковал "Фонтанку" за дискредитацию РФ

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос портала URA.RU о новой публикации издания «Фонтанка» с названием «Вассерман и песни под гитару. Как “Киберфронт” вышел из сети – в ресторан Пригожина», а также назвал «пристанищем для отбросов» порталы «треугольника антироссийской пропаганды».

Под «треугольником российской пропаганды» следует понимать коалицию из таких СМИ, как «Новая газета», «Фонтанка» и «Эхо Москвы». Так, журналисты «Фонтанки» уже были замечены за дискредитацией Российской Федерации.

«Как вы помните, “Фонтанка” не раз выпускала статьи, направленные на дискредитацию Российской Федерации, Президента, Минобороны и героев из ЧВК “Вагнер”. Там работали такие личности как Коротков, Вышенков, Клочкова, которые многократно выпускали статьи против нашего правительства и страны», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Противостояние антироссийским журналистам оказывают участники таких движений, как «Город перемен», «Киберфронт Z», а также работники медиахолдинга «Патриот». Пригожин подтвердил, что отдал помещение «Стрит фуд бара» под специализированный дискуссионный клуб.

«Да, это помещение оформлено на ”Конкорд”. Правда ли я отдал его сейчас под “Киберфронт”? Абсолютно верно. Это классные ребята <…>, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны», – отметил бизнесмен.

Скверной можно считать деятельность такого вышеупомянутого журналиста, как Коротков. По данным Пригожина, журналист «поливал грязью» российских добровольцев, патриотов за деньги от ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

«Но нет ничего хуже и омерзительнее предателей своей страны, к которым можно отнести Короткова, Невзорова*, Баданина* (признаны иноагентами на территории РФ), которые за деньги готовы предать отца, мать и Родину», – заявил Пригожин.

«Журналистам-отбросам» предприниматель посоветовал побывать в центре действий на территории Донбасса, однако их безопасность он гарантировать не может. По мнению бизнесмена, подобным представителям прессы следует перестать «гадить под себя».

«Позор всеядным СМИ, которые сегодня за наших, а завтра за ваших. Единственное, что радует – после принятия определенных законов многие запихали себе язык в ж..пу, но запашок остался», – подытожил Пригожин.

Резюмируя, предприниматель акцентировал внимание на том, что «подлизывание» петербургским властям на поможет «Фонтанке» получить статус объективного СМИ.