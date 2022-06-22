22 Июня 2022
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Приют Матроскин (2018) | Фото: Приют Матроскин, Пермь

В Перми на улицу выселяют приют для кошек "Матроскин"

В Прикамье на улицу выселяют приют для кошек "Матроскин", сообщает РБК-Пермь со ссылкой на руководителя приюта.

Основанием стало то, что приют находится в подвале жилого дома, что является нарушением федерального закона "Об ответственном обращении с животными". На переезд приюту дали месяц. Помещение площадью 112 кв. м в центре Перми было приобретено в 2018 году, еще до вступления в силу закона, запрещающего содержание приютов в подвалах жилых домов.

Руководитель приюта "Матроскин" Галя Море отметила, что в целом осуществление деятельности, не связанной с содержанием животных, по адресу ул. Монастырская, 171 фонд прерывать не планирует. Работа по поиску нового помещения ведется более полугода. 17 июня фондом в администрацию Перми направлено письмо об оказании содействия в предоставлении подходящего помещения. Также осуществляется благотворительный сбор денежных средств. Как пояснила РБК Пермь Галя Море, на данный момент собрано около 1 млн руб. из необходимых 5 млн руб.





Теги: приют, Матроскин, подвал, выселение



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