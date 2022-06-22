22 Июня 2022
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Политика В России
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума перенесла на осень рассмотрение "муниципальной реформы" и введения тюремных сроков за исполнение санкций

Госдума оставит на осеннюю сессию рассмотрение двух резонансных законопроектов: о наказании за исполнение антироссийских санкций и о местном самоуправлении, сообщил соавтор обоих документов, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

Законопроект о местном самоуправлении был принят в первом чтении еще в январе этого года. Но потом соавторы, под гнетом критических замечаний, разослали документ на повторное обсуждение в регионы. Предполагалось собрать критику до мая и в июне рассмотреть реформаторский проект во втором чтении, но его "сырое" состояние слишком очевидно. Противники принятия документа считают, что в отличие от предыдущей инициативы Клишаса-Крашенинникова (закон о региональной власти), новый законопроект будет гораздо более ощутим для граждан, хотя бы потому, что он предусматривает ликвидацию (путем присоединения) около половины муниципальных образований страны (сейчас их более 20 тыс.).

Что касается наказаний за исполнение антироссийских санкций, то в документе предлагаются поправки в Уголовный кодекс – до десяти лет лишения свободы, многомиллионные штрафы и т.д. Это тоже вызвало много споров. Примечательно, что Крашенинников буквально сегодня сам себя же ираскритиковал за склонность к ужесточению наказаний. Во время обсуждения законопроекта о пытках он заявил: "Мы с вами достаточно часто и, как кажется, с удовольствием вносим ужесточения за нарушения. И мы уже даже слышим голоса о возвращении смертной казни. Кажется, еще чуть-чуть и мы победим преступность. Как будто мы не проходили это уже все, как будто это не про нас".

Теги: госдума, павел крашенинников, муниципальная реформа, наказание, уголовный кодекс



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