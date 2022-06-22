22 Июня 2022
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Тарифы Tele2 вырастут на уровень инфляции, - Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале рассказал о том, что после вмешательства депутатов и контролирующих органов в ситуацию с возможным ростом стоимости связи у абонентов Tele2, оператор решил пересмотреть своё решение об увеличении стоимости услуг.
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"После вмешательства депутатов, Минцифры и ФАС оператор, ранее анонсировавший увеличение стоимости услуг связи, сообщил, что пересмотрит это решение. Тариф для действующих пользователей возрастёт лишь на уровень инфляции, т.е. на 50 руб.", - написал политик.

Напомним, 21 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба и Минцифры взялись проверить сообщения в СМИ и соцсетях о резком увеличении некоторых тарифов мобильного оператора Tele2. Появились сообщения о резком росте безлимитного тарифа – оператор в рассылке предложил вместо 450 руб. платить 750 руб.

"Сегодня абоненты Tele2 получили смс-сообщения об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в полтора раза. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", - говорится в сообщении министерства.

Операторы могут повысить тарифы на величину текущей годовой инфляции (на конец мая она составила 11,8%, считают в ведомстве). Если повышение будет выше – это привлечет внимание антимонопольщиков, они придут с проверками и расследованиями. Также операторы обязаны направлять в антимонопольную службу уведомление об изменении тарифов за две недели.

Теги: Александр Хинштейн, Tele2, связь



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Ранее 21.06.2022 20:42 Мск ФАС и Минцифры проверят резкое увеличение тарифов Tele2


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