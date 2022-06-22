22 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж &quot;Места для депутатов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава Серова Анисимов сложит полномочия депутата ЗакСО

Экс-глава Серова, а ныне депутат Свердловского заксобрания Владимир Анисимов собирается сдать мандат. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в аппарате ЗакСО. Вопрос о снятии депутатских полномочий уже внесли в повестку очередного пленарного заседания местного парламента - он будет рассмотрен 28 июня.

По словам источника, еще в прошлом году предполагалось, что Анисимов передаст свой мандат первому зампреду областного спортивного общества "Динамо" Алексею Таврунову, который избирался с ним по одной территориальной группе. Однако бывший мэр уральского города свое решение изменил и не отказался от депутатских полномочий.

Пока неизвестно, кому передадут мандат Анисимова, однако главными кандидатами, по мнению источника, являются Таврунов и глава управления общественных связей УГМК Алексей Свалов.

Теги: ЗакСО, Анисимов, Серов, депутат, мандат



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