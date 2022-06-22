В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

В Челябинской области две женщины попали под грузовой поезд. Одна из них погибла. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Происшествие произошла сегодня утром на 2019 км пикет 6 вблизи станции Кисегач. Грузовой поезд травмировал двух женщин 69 лет и 64 лет. Одна из женщин погибла, вторая госпитализирована в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.