22 Июня 2022
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Экономика СЗФО
Калининград (2022) | Фото: Накануне.RU

Алиханов рассказал о том, как регион "перенастроят" на доставку товаров в порт

Губернатор калининградской области Антон Алиханов отметил, что на жизни простых людей ситуация с запретом Литвой транзита товаров пока никак не сказалось. Он также высказался о том, как Калининград попал под санкционные ограничения.

"Я уверен, что сначала в ЕС просто про нас забыли. Перед пятым пакетом санкций им напомнили, что есть транзит в Калининград, и его добавили в исключения. Потом литовцы решили спросить у Еврокомиссии, а правильно ли они поняли санкции? Там в ответ – трехэтажные формулировки. Ну и в итоге решили, что так нельзя, санкции есть санкции", - сказал Алиханов в интервью ТАСС.

Говоря о том, сколько грузов придётся перенаправить в порты, Алиханов сообщил, что "есть несколько аспектов решения этой проблемы". Первый – увеличение количества судов.

"К нам начнёт ходить новое судно "Холмгоры" Северного морского пароходства. Из порта Бронка в Санкт-Петербурге будет приходить в Калининград. Даже не в Балтийск, а в Калининград. Еще есть несколько судов – у того же Северного морского пароходства, у Fesco, у других коллег, которые владеют, в частности, контейнеровозами. Они возможны и будут осуществляться – тоже вопрос ближайших недель", - сказал Алиханов.

Второй аспект – как можно оперативно освободить от санкционных грузов действующие паромы?

"Можно просто перенаправить неподсанкционные грузы, которые раньше тоже возили морем, через железную дорогу. Мы этим тоже уже заняты. Третий аспект – обеспечение, скажем так, равнозначности тарифов – железнодорожных и морских. Над этим мы тоже сейчас работаем, ведем расчёты и хотим создать такую экономическую ситуацию, когда тариф морской будет равен тарифу железнодорожному, чтобы наши производственники, те, кто потребляет товары здесь в регионе, не почувствовали никаких изменений с точки зрения цен", - сказал губернатор.

Ранее власти Калининградской области опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки ж/д транспортом через Литву. Среди прочего в него попали продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже €750, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево. Пока регион готовится к изменению транспортной схемы и перевозке всех этих товаров морем, в Москве в МИД вызвали представителя Евросоюза – именно санкции ЕС не позволяют Литве пропускать перечисленные товары из "материковой" части России в Калининград.

Теги: Антон Алиханов, Калининградская область, порт



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