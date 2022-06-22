22 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле пропал 33-летний мужчина. Ранее он сбегал в монастырь

В Нижнем Тагиле разыскивают без вести пропавшего мужчину. В прошлом он сбегал в монастырь.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, разыскивается Артем Тетерин 1989 года рождения, проживающий на улице Ватутина в Дзержинском районе. С заявлением об уходе из дома 20 июня обратилась его мать. Сыщики выяснили, что 33-летний мужчина и раньше уходил из дома, но в полицию родные не обращались. При этом друзья сами находили его, в том числе в монастыре, где он был послушником.

Известно, что на этот раз Тетерин 16 июня уехал к знакомому в село Южаково помочь со строительными работами. 18 июня он ушел от знакомых, в тот день его видели в местном магазине. В настоящее время его сотовые телефоны недоступны.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, ушел из дома в черном спортивном костюме. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-68-02, либо на линию "02".

Теги: мужчина, розыск, полиция, монастырь, Нижний Тагил



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