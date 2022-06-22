22 Июня 2022
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Экономика В России За рубежом
Покупательница в магазине одежды (2022) | Фото: Накануне.RU

Путин анонсировал открытие в России индийских сетевых магазинов и рост числа китайских авто

Президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам делового форума БРИКС анонсировал открытие в РФ индийских сетевых магазинов и увеличение в стране доли китайских автомобилей, оборудования и техники.

"В свою очередь расширяется российское присутствие в странах "пятёрки". Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии", - сообщил Путин.

Теги: владимир путин, брикс, экономика, индия, китай



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