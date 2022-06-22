Путин анонсировал открытие в России индийских сетевых магазинов и рост числа китайских авто

Президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам делового форума БРИКС анонсировал открытие в РФ индийских сетевых магазинов и увеличение в стране доли китайских автомобилей, оборудования и техники.

"В свою очередь расширяется российское присутствие в странах "пятёрки". Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии", - сообщил Путин.