КГИОП начал имитировать работу по защите ОКН на фоне пристального внимания со стороны следствия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) готовит заявление о преступлении по факту уничтожения декора на фасаде дома Чаплиц, включенного в список объектов культурного наследия. Однако внимание КГИОП к случившемуся было привлечено лишь после обращения местного жителя, а сам комитет неоднократно обвиняли в негласном содействии сносу исторических зданий Северной столицы.

Неизвестные 18 июня сбили декор с фасада дома №21а на проспекте Добролюбова. По этому адресу находится дом М К. Чаплиц 1908 года постройки, признанный летом 2021 года объектом культурного наследия регионального значения. Житель Северной столицы, ставший очевидцем случившегося, обратился в КГИОП, после чего чиновники комитета подготовили предостережение в адрес ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» и администрации Петроградского района о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Также ведомство подготовило заявление о преступлении по ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

Стоит отметить, что несанкционированное уничтожение лепнины на фасадах исторических построек в Петербурге, как и постепенное разрушение архитектурных памятников, при губернаторе Александре Беглове уже приобрело системный характер. Жители города, активисты и градозащитники неоднократно требовали от Смольного принять соответствующие меры, чтобы остановить это «вредительство» и уберечь культурный облик Северной столицы, а также привлечь виновных к ответственности, но большинство обращений так и остается без реакции городских властей. В Комитете по охране памятников зачастую оставляют инциденты подобного рода без внимания, а случай с домом Чаплица лишь подчеркивает «показательный» характер деятельности ведомства, учитывая, что чиновники КГИОП отреагировали на обращение петербуржца и спешно подготовили все необходимые заявления на фоне пристального внимания к комитету со стороны следственных органов.

Ранее уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками петербургского КГИОП (ч. 1 ст. 286 УК РФ) было возбуждено Следственным комитетом РФ в связи с планируемым сносом дома Лапина 1840 года постройки, несмотря на решение суда запретительного характера. Как уточняли в пресс-службе СКР, по версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга, превышая свои должностные полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия, что позволило выводить исторические здания из-под правовой охраны.

Аналогичная ситуация возникла и с садом Агрофизического института. Ранее эта территория получила статус выявленного памятника, однако КГИОП, согласно информации градозащитников, попытался утвердить результаты «заказной» экспертизы относительно культурной ценности этого объекта, чтобы дать «зеленый свет» уничтожению всех его зеленых насаждений и легализовать последующую застройку сада. В связи с этим активисты обратились в СК РФ, что в результате может привести к возбуждению еще одного уголовного дела в отношении сотрудников комитета.