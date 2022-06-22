22 Июня 2022
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Депутатов Госдумы предложили "пересадить" на зарплату медсестры Валентины Синичкиной

Госдума голосами "Единой России" сегодня отклонила законопроект "Справедливой России – За правду", в котором предлагалось гарантировать медицинским работникам увеличение зарплат и обеспечение социальных гарантий. По мнению авторов законопроекта, майские указы Путина в части повышения зарплат врачей не работают.

Один из соавторов законопроекта, депутат Олег Нилов возмутился своими коллегами, выступившими против повышения зарплат медикам. Он провел аналогию с недавним предложением министра финансов о "пересаживании" всех чиновников на "Лады" (тогда, мол, "Лады" сразу будут укомплектованы по высшему разряду): "Давайте пересядем на зарплату Валентины Синичкиной, которая 30 лет в медицине работает. Я уверен – сразу найдут деньги на увеличение зарплат медиков".

Валентина Синичкина – фельдшер из Свердловской области, которая работает в медицине уже более 30 лет. Во время недавнего видеомоста с президентом России Владимиром Путиным Синичкина рассказала, что ее зарплата составляет 30 тысяч рублей. "Да, 30 тысяч – это, прямо скажем, за 30 лет работы… Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьер – прим. ред.) уже много раз на этот счет говорили, надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но ее нужно выстраивать соответствующим образом", - то ли пообещал, то ли посетовал Путин.

Теги: депутаты, госдума, медики, зарплата



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