22 Июня 2022
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Образование Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на пост ректора медуниверситета претендуют три человека

На пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета претендуют три кандидата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

22 июня на заседании ученого совета вуза был утвержден список кандидатов на должность ректора. На пост претендуют и.о. ректора Андрей Важенин, заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии Евгений Куренков и проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина.

Отмечается, что кандидатура Андрея Важенина рекомендована к выдвижению на заседании ученого совета университета, Рассохина была рекомендована на заседании учебно-методического управления вуза, а Куренков заявился в порядке самовыдвижения.

Напомним, в январе 2021 года Андрей Важенин покинул должность главврача Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле прошлого года он был назначен и.о. ректора вуза.

Теги: Андрей Важенин, ректор, конкурс,



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