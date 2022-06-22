В Челябинске на пост ректора медуниверситета претендуют три человека

На пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета претендуют три кандидата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

22 июня на заседании ученого совета вуза был утвержден список кандидатов на должность ректора. На пост претендуют и.о. ректора Андрей Важенин, заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии Евгений Куренков и проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина.

Отмечается, что кандидатура Андрея Важенина рекомендована к выдвижению на заседании ученого совета университета, Рассохина была рекомендована на заседании учебно-методического управления вуза, а Куренков заявился в порядке самовыдвижения.

Напомним, в январе 2021 года Андрей Важенин покинул должность главврача Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле прошлого года он был назначен и.о. ректора вуза.