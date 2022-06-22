22 Июня 2022
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Коллаж, США, орлан, однополярный мир (2022) | Фото: Накануне.RU

The Washington Times: США в упадке и неизбежно рухнут

В США не только огромные проблемы в экономике, но и рушатся основополагающие принципы, на которых было построено американское общество. Это свидетельствует о том, что США в упадке, пишет The Washington Times.
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Уже половина американцев считают, что нравственные ценности Америки пришли в упадок, и лишь 37% считают, что это не так. Но при этом 78% уверены, что ситуация ухудшается. Чтобы понять причины, достаточно посмотреть на политику СМИ, считает автор.

В школах США постоянные расстрелы, насаждается содомия, разврат. Губернатор штата Орегон Кейт Браун подписала законопроект о "достоинстве менструального цикла", по которому в туалетах для мальчиков появятся аппараты по выдаче тампонов. Рано или поздно такая страна рухнет. Неудивительно, что, по опросу Gallup, религиозность американцев упала до исторического минимума - 81%. До 1960-х она была на уровне 98%. То есть население теряет веру в американские идеалы.

Об упадке США пишут многие американские авторы, но их клеймят как "ретроградов", так как они не поддерживают радикальную повестку нынешней администрации.

Теги: США



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