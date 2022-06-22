22 Июня 2022
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Экономика В России
Лукойл (2019) | Фото:Накануне.RU

В "Лукойле" отменили "запасное" заседание совета директоров

Совет директоров "Лукойла" отменил своё решение от 16 мая о созыве повторного годового собрания акционеров 23 июня, которое планировалось в случае, если созванное на 21 июня собрание акционеров не состоится.
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Совет директоров опасался, что ГОСА 21 июня может не состояться из-за отсутствия кворума, поэтому принял решение о созыве повторного собрания в случае, если первое не состоится, пишет "Интерфакс".

Как сообщалось, на собрании 21 июня было утверждено решение о невыплате дивидендов за 2021 г. (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 г., в сумме 235,5 млрд руб.).

Теги: Лукойл, Совет директоров



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