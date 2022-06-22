Закон о пятикратном штрафе для "зайцев" в Прикамье рассмотрят во втором чтении

22 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Приволжский ФО Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Закон о пятикратном штрафе для "зайцев" в Прикамье рассмотрят во втором чтении

В Прикамье комитет заксобрания по госполитике и местному самоуправлению поддержал поправки главы Перми к региональному закону "Об административных правонарушениях", передает корреспондент Накануне.RU.

Закон предполагает пятикратное повышение штрафов для "зайцев" в общественном транспорте: с 500 руб. до 2,5 тыс. руб. Санкция за повторное нарушение увеличивается с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Заксобранию рекомендовано принять проект во втором чтении. Штраф для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному, составит 500 руб. В первый раз нарушитель ограничится предупреждением.

Во втором окончательном чтении проект рассмотрят 23 июня, на заседании краевого парламента. Если поправки будут приняты, законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Пункты, касающиеся штрафов и предупреждений за отказ от регистрации поездки по безлимитному проездному, вступят в силу только с 1 сентября.

Напомним изменения связаны с переходом общественного транспорта Перми на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет порядка 20%.

Инициатива была рассмотрена заксобранием в первом чтении 17 марта.

Теги: штрафы, общественный транспорт, проезд, зайцы, безбилетник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2022 08:59 Мск Провал транспортной реформы: в Перми растет число "зайцев" в общественном транспорте
Ранее 05.04.2022 11:59 Мск Проект о штрафах для "зайцев" не станут рассматривать во втором чтении в апреле
Ранее 17.03.2022 11:35 Мск Депутаты заксобрания Прикамья в первом чтении пятикратно подняли штрафы для "зайцев"
Ранее 10.03.2022 13:59 Мск Властей Перми попросили отложить рассмотрение вопроса о штрафах для безбилетников
Ранее 11.02.2022 15:23 Мск В Перми поданы новые заявки на протест против транспортной реформы и повышения стоимости проезда
Ранее 11.02.2022 13:14 Мск Мэр Перми попросил заксобрание перенести на март вопрос о штрафах для "зайцев"
Ранее 07.02.2022 14:00 Мск В Перми вновь не согласована акция протеста против транспортной реформы и повышения стоимости проезда
Ранее 27.01.2022 07:50 Мск Мэрия Перми предложила пассажирам покупать проездные, а не требовать снижения стоимости проезда
Ранее 26.01.2022 16:29 Мск В Перми отказали в проведении пикета против повышения стоимости проезда в транспорте
Ранее 25.01.2022 09:50 Мск Пермякам отказали в проведении митинга против повышения стоимости проезда в транспорте
Ранее 24.01.2022 15:25 Мск В Перми после повышения стоимости проезда, продажи гражданских проездных выросли в 50 раз
Ранее 11.01.2022 12:59 Мск Ошиблись адресом: пермские нацболы* обвинили краевой минтранс в провале транспортной реформы
Ранее 11.01.2022 09:05 Мск Проездной коллапс: в Перми после повышения стоимости проезда "проклинают Путина"
Ранее 25.11.2021 20:24 Мск В Перми провели круглый стол из-за повышения стоимости проезда
Ранее 24.11.2021 14:59 Мск Пермяки требуют отставки Путина из-за повышения стоимости проезда
Ранее 19.11.2021 13:43 Мск Пермяки протестуют против новых тарифов на транспорт: пока путем создания петиций
Ранее 16.11.2021 13:40 Мск Пермякам повысили стоимость проезда и отменили бесплатные пересадки
Ранее 16.11.2021 11:22 Мск Пермская гордума может повысить стоимость проезда уже сегодня


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети