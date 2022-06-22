Закон о пятикратном штрафе для "зайцев" в Прикамье рассмотрят во втором чтении

В Прикамье комитет заксобрания по госполитике и местному самоуправлению поддержал поправки главы Перми к региональному закону "Об административных правонарушениях", передает корреспондент Накануне.RU.

Закон предполагает пятикратное повышение штрафов для "зайцев" в общественном транспорте: с 500 руб. до 2,5 тыс. руб. Санкция за повторное нарушение увеличивается с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Заксобранию рекомендовано принять проект во втором чтении. Штраф для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному, составит 500 руб. В первый раз нарушитель ограничится предупреждением.

Во втором окончательном чтении проект рассмотрят 23 июня, на заседании краевого парламента. Если поправки будут приняты, законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Пункты, касающиеся штрафов и предупреждений за отказ от регистрации поездки по безлимитному проездному, вступят в силу только с 1 сентября.

Напомним изменения связаны с переходом общественного транспорта Перми на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет порядка 20%.

Инициатива была рассмотрена заксобранием в первом чтении 17 марта.