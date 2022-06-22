Орлов заявил о создании индустриального парка на месте бывшего хлебозавода

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил возможности развития площадки бывшего хлебозавода на улице 8 Марта, 203 в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на земельном участке площадью более 15 тысяч квадратных метров расположены производственные и иные здания с инженерными сетями. Как пояснил градоначальник, планируется сохранить его в качестве площадки для производств, связанных с пищевой промышленностью, например, производства одноразовой посуды и упаковки из бумаги и картона.

"Эту площадку можно рассматривать как небольшой индустриальный парк. И уже есть те, кто заинтересован в развитии этой территории", - заявил Алексей Орлов.

Как добавили в мэрии, уже сейчас ведется совместная работа с министерством промышленности и науки Свердловской области по вопросу дальнейшего развития данной территории. В ближайшее время пройдут рабочие встречи с производственниками, где будут рассматриваться конкретные предложения и проекты освоения площадки.