ЛДПР объявила "мемориальный приём" в партию в память о Жириновском

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о начале "массового мемориального приема" в партию в память о ее основателе Владимире Жириновском. "Акция" продлится до конца года.

Слуцкий заявил журналистам, что для вступления в партию нужно разделять взгляды Жириновского и поддерживать политику ЛДПР. Он не сказал, чем обычный прием в партию отличается от мемориального.

В пресс-службе партии сообщили, что "все вступившие в ЛДПР в рамках мемориальной акции получат специальную отметку в партбилете и особый партийный знак".

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от последствий коронавируса.