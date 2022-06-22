Найден пропавший в Якутии самолёт Ан-30

Пропавший в Якутии самолёт Ан-30 найден в 70 км от аэродрома "Оленёк".

Находившиеся на борту семь человек живы, пишет РИА Новости. Троим из них понадобилась медицинская помощь.

Напомним, это одна из двух аналогичных трагедий, случившихся за сутки в Якутии. Накануне в Кобяйском районе республики пропал с экранов радаров Ан-2, на борту которого находились три человека. На его поиски также направляли вертолет Ми-8, а также самолеты "Полярных авиалиний", но поиски пока результата не дали, а погодные условия ухудшились.