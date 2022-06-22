Замдиректора по финансам муниципального учреждения Алапаевска будут судить на попытку мошенничества

В отношении заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения Алапаевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, исполняя свои служебные обязанности гражданин заметил в картотеке Арбитражного суда Свердловской области материалы дела. В них муниципальное учреждение требовало от юридического лица неустойку в размере 564 тыс. рублей. Используя служебное положение, обвиняемый с декабря 2021 года по февраль 2022 вводил в заблуждение исполнительного директора компании-контрагента, заявив, что может снизить размер исковых требований.

Позднее, когда на руках у замдиректора появилось не вступившее в законную силу решение суда, где с компании вычли только 93 тыс. рублей, обвиняемый приписал данные заслуги себе, не забыв упомянуть об этом и обманутому лицу. За свою "работу" он потребовал денежные средства в размере 100 тыс. рублей.

Преступление не было доведено до конца, поскольку после передачи денег, обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения) направлено в Алапаевский городской суд для рассмотрения по существу.