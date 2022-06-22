"Других проблем нет?": лингвисты раскритиковали борьбу сенаторов с англицизмами

Ученые раскритиковали инициативу сенаторов по борьбе с заимствованными словами, англицизмами в русском языке. Сегодня в Совете Федерации даже призвали проверить англицизмы на соответствие законодательству, и спикер палаты Валентина Матвиенко идею поддержала. Ее очень возмутило, что слову кэшбэк до сих пор не придумали русского аналога.

Впрочем, ученые считают, что инициатива обречена на провал, хотя попытки бороться с иностранными словами периодически возникают уже триста лет.

"Другое дело, зачем это сейчас делают Матвиенко и прочие, как будто ничего нет более важного, как разговоры о том, стоит ли заменить кэшбэк русским словом. Это делается для того, чтобы создать видимость активности и привлечь к себе внимание. Когда государство вмешивается, обычно ничего хорошего из этого не происходит", - полагает ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Эксперт считает, что запретить людям использовать те или иные слова невозможно, да и реализация на практике таких инициатив выглядит сомнительно. Россиянам едва ли это понравится.

"Как заставить людей следить за тем, что они произносят? Кто будет следить — полиция, которая не очень хорошо владеет русским языком? Другое дело, что любое правительственное действие такого рода бессмысленное ведёт к произволу и коррупции. Если это будет поручено полицейскому, значит, он сможет на этом основании вымогать взятку, а любого оппозиционера можно будет не за политическую позицию привлечь к ответственности, а за то, что он использовал иностранное слово. А что сам депутат будет использовать в три раза больше иностранных слов, это уже никого не волнует. При этом язык не изменится. Язык мало зависит от желания правительства", - цитирует эксперта радио "Говорит Москва".

Напомним, поднявший вопрос сенатор Сергей Цеков (представляет в СФ Крым) и сам имеет проблемы с русским языком. Докладывая о днях русского языка на полуострове, он неоднократно допустил ошибку в словосочетании "проведены мероприятия" – ставил ударение в слове "проведены" на второй слог.