На "Встрече выпускников КВН-2022" в Екатеринбурге выступят четыре команды

Определены все участники "Встречи выпускников КВН-2022", которая пройдет 15 июля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на сцену Екатеринбург-ЭКСПО выйдут команды "Русская Дорога" (Армавир), "Вятка" (Кировская область), сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск, Снежногорск, Мурманская область) и "Раисы" (Иркустк). Все они будут соревноваться в традиционных конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "Студенческий театр эстрадных миниатюр" (СТЭМ) и "Музыкальное домашнее задание".

Вести шоу будет основатель КВН Александр Масляков, а сама игра будет транслироваться на Первом канале.

Напомним, в 2019-2021 годах в Екатеринбурге в рамках встреч выпускников уже выступали команды "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Борцы – Северный десант", "Вятка" и "Азия MIX".