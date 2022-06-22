На "Встрече выпускников КВН-2022" в Екатеринбурге выступят четыре команды

22 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область В России
Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге (2019) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

На "Встрече выпускников КВН-2022" в Екатеринбурге выступят четыре команды

Определены все участники "Встречи выпускников КВН-2022", которая пройдет 15 июля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на сцену Екатеринбург-ЭКСПО выйдут команды "Русская Дорога" (Армавир), "Вятка" (Кировская область), сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск, Снежногорск, Мурманская область) и "Раисы" (Иркустк). Все они будут соревноваться в традиционных конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "Студенческий театр эстрадных миниатюр" (СТЭМ) и "Музыкальное домашнее задание".

Вести шоу будет основатель КВН Александр Масляков, а сама игра будет транслироваться на Первом канале.

Напомним, в 2019-2021 годах в Екатеринбурге в рамках встреч выпускников уже выступали команды "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Борцы – Северный десант", "Вятка" и "Азия MIX".

Теги: КВН, Встреча выпускников, команды, участники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.05.2022 11:08 Мск Чемпионы КВН вновь приедут на "Встречу выпускников" в Екатеринбург
Ранее 08.06.2021 11:10 Мск Светлаков и Пелагея будут судьями на "Встрече выпускников КВН" в Екатеринбурге
Ранее 11.05.2021 13:37 Мск Названы три команды, которые выступят на летней "Встрече выпускников КВН" в Екатеринбурге
Ранее 07.04.2021 12:33 Мск "Встреча выпускников КВН" в Екатеринбурге запланирована на 19 июня
Ранее 26.10.2020 12:56 Мск Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге не состоится из-за коронавируса
Ранее 10.09.2020 14:55 Мск Новая встреча выпускников КВН в Екатеринбурге пройдет в ноябре
Ранее 20.03.2020 11:33 Мск Несмотря на коронавирус: встреча выпускников КВН пройдет в Екатеринбурге в 2020 году
Ранее 04.09.2019 07:59 Мск В Екатеринбурге прошла встреча команд-чемпионов Высшей лиги КВН разных лет
Ранее 14.12.2018 10:32 Мск Цуканов посодействовал. В Екатеринбурге пройдет "Встреча выпускников КВН"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети