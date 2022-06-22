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Спорт Приволжский ФО Пермский край
Футбольный клуб Амкар эмблема (2018) | Фото: fc-amkar.org

Игроки ликвидированного в Прикамье ФК "Звезда" перешли в "Амкар"

После ликвидации футбольного клуба "Звезда" в Прикамье ряд игроков перешли в "Амкар". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Так, в "Амкар" перешли вратарь Анатолий Красильников, защитник Андрей Придюк, полузащитник Даниил Зуев.

Кроме того, в составе "красно-черных" будет выступать игрок из ближнего зарубежья защитник Александр Степанов. Ранее он играл за ФК "Ван Чаренцаван" (Армения). Также новички перешли из саратовского "Сокола", "Носты" (Новотроицк), "Зенита-Ижевск" и "Форте" (Таганрог).

Напомним, ФК "Звезда" прекратил существование 6 июня.

ФК "Звезда" существовал в Перми с 1932 по 1997 год. Возродить клуб экс-губернатор Пермского края Максим Решетников решил после того, как был признан банкротом и ликвидирован футбольный клуб "Амкар". Однако в 2020 г. уже при губернаторе Дмитрии Махонине "Амкар" был возрожден - в 2021 г. было зарегистрировано новое юрлицо ФК "Амкар-Пермь". Он подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и получил лицензию. Планировалось, что регион будут представлять два клуба, возможно — в разных лигах.

В мае появились слухи о возможном слиянии двух клубов, однако теперь стало известно, что слияния не будет. Руководство команды, вероятно, пригласит несколько игроков и сотрудников из "Звезды".

Клуб "Звезда" финансировался из краевого бюджета.

Теги: ФК Звезда, Амкар, игроки



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