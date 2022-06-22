22 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
Андрей Панюков (2019) | Фото: Накануне.RU

Нападающий "Урала" Панюков не вернется в клуб. Контракт с ним расторгнут

Нападающий ФК "Урал" Андрей Панюков не вернется в команду. Екатеринбургский клуб уже расторг с ним контракт.
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Напомним, форвард перешел в "Урал" в 2019 году из питерского "Зенита". Зимой этого года он отправился в Казахстан, чтобы выступать за местный "Кызыл-Жар СК". Планировалось, что Панюков будет играть там на правах аренды, рассчитанной до 3 декабря 2022 года.

Однако сегодня стало известно, что нападающий окончательно покинул "Урал". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба из Екатеринбурга, контракт с Андреем расторгнут по обоюдному согласию.

За уральцев форвард провел 78 игр и забил 17 голов. В клубе пожелали Панюкову успешного продолжения карьеры.

Ранее "Урал" предлагал расширить Российскую Премьер-лигу до 18 команд через один сезон. На этой неделе прошло общее собрание клубов, на котором большинство из них выступило против. Как заявил президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя данное решение, "голос футбольной провинции вновь не был услышан".

Теги: Панюков, Урал, контракт



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