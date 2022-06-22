В уральском поселке автомобиль врезался в частный дом

61-летний житель Арти (Свердловская область) врезался на автомобиле в один из частных домов поселка, передает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла днем 20 июня в районе дома № 246.

По предварительным данным, около 12.00 водитель "ВАЗ-212140" двигался по улице Рабочей Молодежи, но в какой-то момент потерял сознание и съехал с дороги. В результате он на полном ходу врезался в частный дом, в котором, никого на момент ДТП не было.

"В результате аварии 61-летний водитель автомобиля оказался зажат в салоне автомобиля, потребовалась помощь спасателей, мужчина получил травмы различной степени тяжести", - сообщили в ГИБДД, добавив, что пострадавший был доставлен в ГБУЗ "Артинская ЦРБ".

Предварительное медицинское обследование показало, что во время аварии мужчина был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Стаж вождения пострадавшего составляет 23 года.