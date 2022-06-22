В уральском поселке автомобиль врезался в частный дом

22 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
ДТП в п.Арти (2022) | Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском поселке автомобиль врезался в частный дом

61-летний житель Арти (Свердловская область) врезался на автомобиле в один из частных домов поселка, передает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла днем 20 июня в районе дома № 246.

По предварительным данным, около 12.00 водитель "ВАЗ-212140" двигался по улице Рабочей Молодежи, но в какой-то момент потерял сознание и съехал с дороги. В результате он на полном ходу врезался в частный дом, в котором, никого на момент ДТП не было.

ДТП в п.Арти(2022)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

"В результате аварии 61-летний водитель автомобиля оказался зажат в салоне автомобиля, потребовалась помощь спасателей, мужчина получил травмы различной степени тяжести", - сообщили в ГИБДД, добавив, что пострадавший был доставлен в ГБУЗ "Артинская ЦРБ".

ДТП в п.Арти(2022)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Предварительное медицинское обследование показало, что во время аварии мужчина был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Стаж вождения пострадавшего составляет 23 года.

Теги: частный дом, водитель, ДТП, Арти



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети