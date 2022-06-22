22 Июня 2022
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Общество
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Принят закон о требованиях к выгулу собак

На пленарном заседании Госдумы принят законопроект о праве регионов устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных.
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Согласно закону, у регионов появятся полномочия в части решения проблем обращения с безнадзорными животными и принятия решений о запрете так называемого самовыгула домашних животных.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал, что почти все регионы за федеральный проект по строительству приютов для безнадзорных животных с привлечением средств федерального бюджета. Это предложение адресовано Правительству. Также предлагается создать в регионах системы реагирования на обращения граждан по факту причинения животными вреда.

Также Правительству рекомендовано создать систему учета численности бездомных животных и работы с ними.

Теги: домашние животные, самовыгул, собаки



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