В Тюменской области четвертые сутки ищут пропавшего грибника

В Тюменской области четвертые сутки ведутся поиски пропавшего в лесу 78-летнего грибника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о пропаже любителя "тихой охоты" на пульт единой диспетчерской службы Исетского муниципального района поступило 19 июня в 21.44.

Сообщается, что пожилые супруги на личном автомобиле направились за грибами в лес. По словам женщины, некоторое время спустя, она вышла из леса к месту, где находился их автомобиль, а ее муж не появился и не выходил на связь с 15.00.

"Несмотря на сложные погодные условия, поиски продолжаются. В настоящее время поиски ведутся между селом Шорохова и населенным пунктом Леваши в сторону города Тюмени. В поисках мужчины участвуют полиция, добровольцы и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего задействовано четыре единицы техники и 14 человек, из них четыре человека и одна единица техники 145-й пожарно - спасательной части", - говорится в сообщении.