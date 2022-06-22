22 Июня 2022
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Экономика Челябинская область
Алексей Текслер, метротрамвай (2021) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В Челябинске к концу 2025 года планируют запустить метротрамвай

Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года. На реализацию проекта и обновление трамвайной сети города будет направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 73 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минстроя РФ.

Метротрамвай в центральной части города будет ездить под землей, а затем выезжать на поверхность и продолжать движение по существующим отремонтированным трамвайным путям в жилых районах. Планируется ввести в эксплуатацию почти 11 км подземных и более 2 км новых наземных линий, модернизировать депо и тяговые подстанции, а также обустроить разворотные кольца.

Как сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин, по предварительным прогнозам, с помощью метротрамвая будет перевозиться порядка 75 млн пассажиров в год.

Напомним, в конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. В феврале глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города.

На строительство метротрамвая в Челябинске в 2022 году направят 8 млрд 288 млн руб.

Теги: метротрамвай, общественный транспорт,



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