Убиты 500 солдат ВСУ с вооружением и техникой, засевших в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан"

21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", сообщает Минобороны РФ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 151 районе. Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых. В районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.