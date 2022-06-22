22 Июня 2022
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Армия и ВПК Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Убиты 500 солдат ВСУ с вооружением и техникой, засевших в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан"

21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", сообщает Минобороны РФ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 151 районе. Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых. В районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Теги: Океан, завод, спецоперация



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