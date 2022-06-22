Духовенство из ЛНР обратилось к свердловским вузам для подготовки специалистов

22 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Студенты УГМУ (2022) | Фото: Накануне.RU

Духовенство из ЛНР обратилось к свердловским вузам для подготовки специалистов

Представители духовенства из Луганской Народной республики обсуждают с вузами Свердловской области возможность обучения специалистов для помощи на территории ЛНР. Об этом в ходе пресс-конференции заявил наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн (Сухина).

По его словам, у духовенства на сегодняшний день нет весомых проблем, однако от помощи в работе с молодежью отказываться не приходится.

"Там, в Луганске мы на сегодняшний момент проводим работу с населением, молодежью и совместными усилиями пытаемся возродить наш край к дальнейшей жизни, ради того, чтобы наш народ эти страдания изменил на радость, на дальнейшую жизнь и дальнейшую работу. Сегодня мы обсуждаем вопрос взаимодействия с вузами Свердловской области для обучения наших помощников, которые будут нам помогать в работе с нашей молодежью в Луганской республике", - отметил наместник.

К его словам присоединился и руководитель миссионерского отдела екатеринбургской епархии иерей Даниил (Рябинин), заявив, что другие регионы также должны взять инициативу в свои руки и налаживать дружественные связи с ЛНР.

"Мы работаем дальше и надеемся, что другие регионы будут принимать такую же инициативу на себя, чтобы приглашать к себе представителей Луганской Народной республики, Донецка. Это общение для нас крайне важно. Мы действуем единым фронтом, и то религиозное единство общения, которое у нас есть, оно подтверждается не просто красивыми словами, которые часто приходится наблюдать, а настоящим делом", - заявил иерей Даниил.

Напомним, глава Нижнего Тагила уехал в Луганск в прошлом месяце. Как сообщил Пинаев на своей странице в социальной сети, вместе с главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым они подписали соглашение об установлении партнерских отношений между городами.

Теги: духовенство, Екатеринбург, вуз, специалисты, подготовка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети