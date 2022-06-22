Духовенство из ЛНР обратилось к свердловским вузам для подготовки специалистов

Представители духовенства из Луганской Народной республики обсуждают с вузами Свердловской области возможность обучения специалистов для помощи на территории ЛНР. Об этом в ходе пресс-конференции заявил наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн (Сухина).

По его словам, у духовенства на сегодняшний день нет весомых проблем, однако от помощи в работе с молодежью отказываться не приходится.

"Там, в Луганске мы на сегодняшний момент проводим работу с населением, молодежью и совместными усилиями пытаемся возродить наш край к дальнейшей жизни, ради того, чтобы наш народ эти страдания изменил на радость, на дальнейшую жизнь и дальнейшую работу. Сегодня мы обсуждаем вопрос взаимодействия с вузами Свердловской области для обучения наших помощников, которые будут нам помогать в работе с нашей молодежью в Луганской республике", - отметил наместник.

К его словам присоединился и руководитель миссионерского отдела екатеринбургской епархии иерей Даниил (Рябинин), заявив, что другие регионы также должны взять инициативу в свои руки и налаживать дружественные связи с ЛНР.

"Мы работаем дальше и надеемся, что другие регионы будут принимать такую же инициативу на себя, чтобы приглашать к себе представителей Луганской Народной республики, Донецка. Это общение для нас крайне важно. Мы действуем единым фронтом, и то религиозное единство общения, которое у нас есть, оно подтверждается не просто красивыми словами, которые часто приходится наблюдать, а настоящим делом", - заявил иерей Даниил.



Напомним, глава Нижнего Тагила уехал в Луганск в прошлом месяце. Как сообщил Пинаев на своей странице в социальной сети, вместе с главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым они подписали соглашение об установлении партнерских отношений между городами.