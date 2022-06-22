Турция заявила, что стала более осторожной в поставках оружия Украине

Турция стала более осторожной в вопросе продажи вооружений Киеву, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Спустя месяцы после того, как турецкие беспилотники сыграли большую роль на стороне Украины, Турция, похоже, меняет свою позицию, пишет The Wall Street Journal.

"Мы должны иметь возможность разговаривать с обеими сторонами, кто-то должен это делать, чтобы укрепить доверие. Турция - единственная такая страна. А как вы можете это делать, если отправляете десятки тысяч единиц оружия одной стороне?" - сказал Демир.

Он ушел от ответа на вопрос о новых поставках беспилотников, но заверил, что Турция без колебаний продает Украине защитное снаряжение. А вообще турки хотят, чтобы воцарился мир, потому что это в интересах Турции.

Издание считает, что Турция порвала с западным консенсусом по украинскому вопросу, когда заблокировала заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО из-за опасений по поводу присутствия курдских боевиков в двух странах.

Украинские официальные лица недовольно заявляют, что Турция постепенно меняет свою позицию с первоначально проукраинской на нейтральную, а то и скрыто пророссийскую.