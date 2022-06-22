22 Июня 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
самолет Ан-30 (2012) | Фото:top.rbc.ru

В Якутии пропал второй за сутки самолет

В Якутии пропал второй за сутки самолет. Это Ан-30, на борту которого, по данным РИА Новости, находилось семь человек.

Telegram-канал "112", сообщает, что воздушное судно перестало выходить на связь, когда находилось примерно в 30 км от аэропорта Оленек. Сейчас на поиски Ан-30 вылетел вертолет Ми-8.

Напомним, накануне в Кобяйском районе республики пропал с экранов радаров Ан-2, на борту которого находились три человека. На его поиски также направляли вертолет Ми-8, а также самолеты "Полярных авиалиний", но поиски пока результата не дали, а погодные условия ухудшились.

Теги: ан-30, якутия, оленек, поиски



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Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2022 14:33 Мск Найден пропавший в Якутии самолёт Ан-30


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