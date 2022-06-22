В Якутии пропал второй за сутки самолет

В Якутии пропал второй за сутки самолет. Это Ан-30, на борту которого, по данным РИА Новости, находилось семь человек.

Telegram-канал "112", сообщает, что воздушное судно перестало выходить на связь, когда находилось примерно в 30 км от аэропорта Оленек. Сейчас на поиски Ан-30 вылетел вертолет Ми-8.

Напомним, накануне в Кобяйском районе республики пропал с экранов радаров Ан-2, на борту которого находились три человека. На его поиски также направляли вертолет Ми-8, а также самолеты "Полярных авиалиний", но поиски пока результата не дали, а погодные условия ухудшились.