В Иерусалимском Патриархате выступили против санкций в отношении патриарха Кирилла

Архиепископ Севастийский Феодосий из Иерусалимской Православной Церкви поддержал патриарха Кирилла и раскритиковал британские санкции против него.

Он расценил эти выпады как беззаконные, тем более против личности, которая является "настоящим духовным символом современного православия". Патриарх всегда призывал к миру. На Западе же занимаются подстрекательством против России и РПЦ, подчеркнул иерарх.

"Провокации против предстоятеля РПЦ воспринимаются нами как враждебные действия со стороны Запада против всей Православной Церкви", - сказал архиепископ Феодосий.

Иерусалимский Патриархат не вошел в общение с украинскими раскольниками, несмотря на давление западных политиков.