22 Июня 2022
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Пасха, пасхальная служба, патриарх Кирилл (2020) | Фото: patriarchia.ru/фото Олег Варов

В Иерусалимском Патриархате выступили против санкций в отношении патриарха Кирилла

Архиепископ Севастийский Феодосий из Иерусалимской Православной Церкви поддержал патриарха Кирилла и раскритиковал британские санкции против него.

Он расценил эти выпады как беззаконные, тем более против личности, которая является "настоящим духовным символом современного православия". Патриарх всегда призывал к миру. На Западе же занимаются подстрекательством против России и РПЦ, подчеркнул иерарх.

"Провокации против предстоятеля РПЦ воспринимаются нами как враждебные действия со стороны Запада против всей Православной Церкви", - сказал архиепископ Феодосий.

Иерусалимский Патриархат не вошел в общение с украинскими раскольниками, несмотря на давление западных политиков.

Теги: церковь, санкции, патриарх Кирилл, РПЦ



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